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Названо число кандидатов в президенты Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
За пост украинского президента будут бороться рекордное за всю историю число кандидатов — в выборах 31 марта примут участие 44 человека, сообщила Центральная избирательная комиссия страны, утвердив итоговый список претендентов на высший государственный пост.
«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты», — сообщили ТАСС в ЦИК Украины.
Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине. На прошлых, внеочередных, выборах, которые прошли в 2014 году после силового отстранения от власти президента Виктора Януковича, из 26 подавших документы зарегистрировались 23 кандидата.
А предыдущий рекорд был установлен за 10 дет до этого. В 2004 году ЦИК допустил до выборов 24 кандидата из 26 претендентов.
Ранее в пятницу лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовала от главы Украины Петра Порошенко исключить из кандидатов в президенты ее однофамильца, депутата Верховной рады Юрия Тимошенко.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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