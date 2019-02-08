Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 14 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 14, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 13 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал. Спасатели со среды продолжают разбирать завалы.
"Число погибших к настоящему моменту достигло 14, из-под завалов извлечено 14 раненых, 11 человек числятся пропавшими без вести", — сказал Сойлу журналистам.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Стамбул , Турция
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение