Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 14

Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 14, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Ранее сообщалось о 12 погибших и 13 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал. Спасатели со среды продолжают разбирать завалы. "Число погибших к настоящему моменту достигло 14, из-под завалов извлечено 14 раненых, 11 человек числятся пропавшими без вести", — сказал Сойлу журналистам. Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.