Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу

Вокруг актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причины — нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.

В сообщении МВД Украины говорится, что один из кандидатов в президенты 7 февраля обратился в правоохранительные органы и заявил о слежке за ним и его сотрудниками в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля. Наблюдение осуществляли неизвестные лица на двенадцати автомобилях.

По данным украинских СМИ, речь идет о юмористе Владимире Зеленском, который в настоящее время активно ведет предвыборную кампанию, сообщает RT. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Выборы президента Украины — 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о выдвижении в телеобращении к гражданам страны в канун нового года.

Юморист уже успел заручиться поддержкой большинства избирателей. По данным последних соцопросов, за актера готовы проголосовать 19% тех, кто придет к избирательным урнам. Ближайшие преследователи Зеленского — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко — набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.

К формированию предвыборной программы шоумен решил привлечь простых украинцев. Зеленский предложил им назвать пять главных проблем страны, а также рассказать о своих зарплатах, пенсиях и стипендиях.

Эксперты дают актеру неплохие шансы на победы, но предупреждают, что у того нет достаточного количества сторонников в регионе, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, тогда как люди старших возрастов предпочитают других кандидатов.

Между тем в СМИ появилось пророчество, приписываемое болгарской провидице Ванге. Она якобы предсказала победу Зеленского. Однако даже если актер сядет в президентское кресло, то выполнить свои обещания не сможет, говорила прорицательница.