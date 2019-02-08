Австралийские ученые заявили, что в Китае вырезают органы у заключенных

Китайские трансплантологи активно экспериментируют с органами заключенных, несмотря на то, что это запрещается международными стандартами, считают австралийские ученые. Они призывают бойкотировать китайские исследования, пока ученые не начнут предоставлять подробную информацию по каждому донору.

В научном сообществе существуют строгие стандарты для исследований, связанных с пересадкой органов. Ученые не могут использовать органы казненных заключенных или органы, полученные без согласия донора. Кроме того, международный комитет по этике должен рассмотреть и одобрить каждое подобное исследование.

Однако эти стандарты не имеют регулирующей силы — санкций за их нарушение нет, а никаких проверок насчет их соблюдения пока не проводилось.

Китае , вероятно, не придают значения этим правилам. Как показало исследование международной группы специалистов под руководством профессора Венди Роджерс из Университета Маккуори в Австралии , опубликованное в журнале BMJ, китайские ученые могли использовать в своих работах тысячи неэтично полученных органов, в том числе от так называемых узников совести, чье единственное преступление — религиозные или политические взгляды, противоречащие позициям китайских властей.

Подозрения в том, что в Китае используются органы заключенных, возникли уже давно, отмечают авторы работы. В 2001 году китайские чиновники назвали подобные заявления «сенсационной ложью» и заверили, что основной источник органов — добровольно согласившиеся на это доноры. Однако уже в 2006 Китай признал, что большинство органов были получены от заключенных. Власти пообещали уменьшить количество подобных операций, но к 2009 году в итоге насчитывалось лишь 120 случаев добровольного донорства.

Вице-министр здравоохранения Хуан Цзефу заявил, что осужденные «не являются подходящим источником для трансплантации органов», а в марте 2010 года он объявил о начале первой в Китае пробной программы посмертного донорства органов, проводимой совместно с Красным Крестом Министерством здравоохранения в 10 регионах. Но в 2013 году Цзефу изменил свою позицию, заявив, что заключенные, приговоренные к смертной казни, должны иметь возможность пожертвовать органы, и их данные также необходимо вносить в новую компьютерную систему распределения органов.

В настоящее время власти Китая признают, что невозможно убедиться, что извлечение органов и заключенных прекратилось.

Сообщество трансплантологов считает, что эффективным способом борьбы с практикой изъятия органов у заключенных станет бойкот, отмечают авторы работы. Публикации в международных рецензируемых журналах — это показатель академического успеха и международного признания. Бойкотирование неэтичных исследований достаточно ясно донесет неодобрение сообщества до тех, кто использует органы заключенных.

Исследователи проанализировали 445 китайских исследований, опубликованных в рецензируемых англоязычных журналах с января 2000 года по апрель 2017 года. Каждое исследование было посвящено трансплантации сердца, печени или легких на территории Китая — всего 85 477 органов.

В 92,5% публикаций их авторы не отметили, были ли использованы органы казненных заключенных. В 99% они не указали, дал ли донор согласие на пересадку. Лишь в 14% работ содержалась информация о донорах. При этом в период до 2007 года нашлась всего одна такая работа.

Лишь в 7,4% статей напрямую указывалось, что органы получены не от заключенных. Тем не менее, 73% авторов утверждали, что университетский или региональный комитет по этике одобрил их эксперименты.

При этом 43% исследований были проведены в период, когда приговоренные к смерти заключенные были единственным источником донорских органов.

Исследователи обнаружили несоответствие между количеством официальных доноров органов в Китае и числом пациентов, получивших трансплантаты — так, к 2009 году насчитывалось всего лишь 120 доноров-добровольцев, а операций было проведено намного больше. Они предполагают, что многие из неучтенных органов были получены от узников совести.

«Возможно, хотя это и нельзя проверить в каждом конкретном случае, в рецензируемых исследованиях могли быть использованы органы заключенных, убитых с целью получения органов», — пишут авторы работы.

Чтобы изменить ситуацию и добиться отказа Китая от использования органов заключенных, исследователи предлагают несколько мер. Во-первых, необходимо отозвать все работы, которые не соответствуют международным этическим стандартам, чтобы китайские исследователи поняли — игнорирование правил не сойдет им с рук.

Во-вторых, авторы работы предлагают сообществу трансплантологов организовать международную встречу и разработать систему политики будущих исследований. Новые правила могут включать обязательный запрос об источниках органов со стороны журналов перед публикацией статей.

Исследователи считают, что пока эта встреча не состоится, не следует вообще публиковать исследования трансплантации, проведенные в Китае — быть может, это спасет жизнь некоторым заключенным.