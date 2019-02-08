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Украинские силовики нанесли минометный удар по территории ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Утром в пятницу украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР, сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Якубов сообщил, что в пятницу утром был зафиксирован обстрел со стороны ВС Украины «по направлению Водяное — Ленинское». Он уточнил, что было выпущено 14 мин калибра 120 мм, передает Донецкое агентство новостей.
Кроме того, по данным СЦКК, в 07.55 по селу Саханка со стороны ВСУ было выпущено 12 мин калибра 82 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее сегодня сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 388 боеприпасов.
29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.
Ранее в ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс женщин-снайперов.
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