Порошенко указом обозначил линию разграничения в Донбассе

Петр Порошенко своим указом утвердил границы и список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 8 февраля сообщил сайт «Лига».

Обозначение президентским указом населенных пунктов Донбасса, которые неподконтрольны Киеву, имеет целью не столько зафиксировать линию разграничения на востоке Украины, сколько предвыборные мотивы. О возможных фальсификациях власти со списками избирателей на неподконтрольной территории Донбасса предупреждали и кандидаты, и политические эксперты.

Большую часть опубликованного документа составляют координаты границ временно неподконтрольных Киеву территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий. Кроме того, приводится список населенных пунктов, находящихся вне украинской юрисдикции.

В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты — Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие города и поселки.

В Луганской области — это Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие.

Из частично подконтрольных районов указываются: Амвросиевский, Бахмутский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский в Донецкой области, а также Антрацитовский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины зафиксировало рост числа жителей неподконтрольных территорий, которые подали заявки на изменение места голосования во время президентских выборов в марте 2019 года.