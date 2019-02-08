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Порошенко указом обозначил линию разграничения в Донбассе 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Reuters
Петр Порошенко своим указом утвердил границы и список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 8 февраля сообщил сайт «Лига».
Обозначение президентским указом населенных пунктов Донбасса, которые неподконтрольны Киеву, имеет целью не столько зафиксировать линию разграничения на востоке Украины, сколько предвыборные мотивы. О возможных фальсификациях власти со списками избирателей на неподконтрольной территории Донбасса предупреждали и кандидаты, и политические эксперты.
Большую часть опубликованного документа составляют координаты границ временно неподконтрольных Киеву территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий. Кроме того, приводится список населенных пунктов, находящихся вне украинской юрисдикции.
В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты — Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие города и поселки.
В Луганской области — это Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие.
Из частично подконтрольных районов указываются: Амвросиевский, Бахмутский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский в Донецкой области, а также Антрацитовский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский районы Луганской области.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины зафиксировало рост числа жителей неподконтрольных территорий, которые подали заявки на изменение места голосования во время президентских выборов в марте 2019 года.
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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