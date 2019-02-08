«Такого не было с войны»: как Макрон обидел союзников

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель из-за разногласий по «Северному потоку — 2». Немецкие СМИ пишут, что это решение стало сигналом Парижа для правительства ФРГ. При этом в этот же день Франция вступила в конфликт с еще одним союзником — Италией , вызвав своего посла в стране для консультаций. Причиной для негодования Парижа стала встреча итальянского вице-премьера Луиджи Ди Майо с представителями «желтых жилетов».

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отказаться от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене . Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, Макрон не намерен присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхене. Доверенное лицо французского президента Хенрих Эндерляйн отмечает, что решение Макрона является «символическим сигналом».

При этом, по словам источников, в настоящее время в отношениях Парижа и Берлина наблюдается признаки «затяжного отчуждения». Издание также отмечает, что 7 февраля стало известно о намерениях Парижа поддержать пересмотр газовой директивы ЕС , который коснется реализации «Северного потока — 2» — российского проекта, который Германия уже продолжительное время отстаивает в диалоге со своими европейскими партнерами.

«Сигналы» для Берлина стали не единственной громкой новостью дня. Сегодня же стало известно, что Париж отзывает своего посла в Италии для проведения консультаций. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Франции.

В заявлении ведомства говорится, что страны объединены общей историей, и Париж ценит отношения, которые сложились между государствами. Однако также на сайте МИДа указано, что в последнее время со стороны Италии поступали «неоднократные обвинения, необоснованные нападки и возмутительные заявления».

«Таких прецедентов не было с окончания войны. Но одно дело — иметь разногласия, а другое дело — инструментализировать отношения в избирательных целях», — говорится в сообщении французского ведомства.

Раздражением для Парижа послужила встреча итальянского вице-премьера и министра труда и экономического развития Луиджи Ди Майо с представителями протестного движения во Франции. Этот шаг Париж расценил как вмешательство во внутренние дела своего государства. Кроме того, свою поддержку «желтым жилетам» выразил и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«Последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией. Они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа», — говорится в заявлении МИД Франции.

Впрочем, такие недружественные шаги по отношению к Парижу итальянские политики совершают не в первый раз.

В январе, например, Луиджи Ди Майо обвинил французов в эксплуатации Африки. После этого Париж, недовольный такими заявлениями, вызвал итальянского посла. Однако вице-премьер лишь снова заявил, что французская политика в Африке является причиной бедности и миграции, спустя несколько часов после этого дипломатического сигнала.

«Если люди уезжают сегодня, это потому, что европейские страны, прежде всего Франция, никогда не прекращали колонизировать десятки африканских стран», — добавил Ди Майо.

Более того, политик предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки. Он также добавил, что Франция эксплуатирует десятки африканских стран «чеканя в них свою монету».

Франция, в свою очередь, назвала его комментарии «неприемлемыми и необоснованными».

Отношения между Италией и Францией нельзя назвать безоблачными уже давно.

Именно Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини отличаются особо жесткими высказываниями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Рейтинг поддержки Макрона — ниже 20%. Надеюсь, что скоро французы смогут сделать другой выбор», — говорил Сальвини в эфире радиостанции RAI. — Кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он дал обещания, но не выполнил их».

Франция, впрочем, на протяжении всего этого времени не уставала повторять о недопустимости подобных резких высказываний. Правда, Макрон все же не мог устоять от острых заявлений в ответ итальянским политикам.

Летом, например, президент Франции вступил в словесную перепалку с Сальвини. Выступая перед журналистами в Дании, французский лидер назвал себя «главным врагом» правых сил Европы.

«Я не буду отступать перед националистами и теми, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня главным врагом, они правы», — заявил он.

Сальвини в ответ на это заявил, что, судя по результатам соцопросов, которые регулярно показывают высокий антирейтинг французского президента, «главным врагом Макрона является народ Франции». Он также обвинил французского лидера в дестабилизации других стран ради экономической выгоды Парижа.

«Вместо того чтобы читать лекции другим правительствам, он должен открыть свои собственные границы, начиная с границы в Вентимилье», — заявил Сальвини.

Разлад между двумя политиками начался еще в июне, когда Макрон в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом выразил сомнение, что Италия действительно переживает миграционный кризис. Тогда он сказал, что реальная проблема лежит в политической плоскости и ее подогревают «играющие на страхе экстремисты».

В ответ Сальвини назвал Макрона «наглецом» и предложил Парижу встретить беженцев, которые приплывают в Италию, «икрой и шампанским».