Девочки дьявола. Кем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона

Одна из самых юных последовательниц печально известного американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона, Лесли Ван Хаутен, может выйти на свободу после 40 лет тюрьмы — соответствующую рекомендацию дала комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния. Секта Мэнсона "Семья" состояла в основном из девушек. Об этих "девочках-убийцах" и мотивах, заставивших их слепо следовать за главарем, — в материале РИА Новости

Убийство на Сиэло-драйв

Самое знаменитое преступление "Семьи" — резня, учиненная 9 августа 1969 года в Лос-Анджелесе , в доме на Сиэло-драйв, где жил известный режиссер Роман Полански с женой, актрисой Шэрон Тейт . В тот вечер сам Полански был в отъезде, а супруга, которой до родов оставалось несколько недель, проводила время в компании троих друзей.

Доподлинно установить, почему "Семья" выбрала именно этот адрес, так и не удалось. По одной из версий, Мэнсон, считавший себя музыкантом, предполагал, что дом принадлежит знакомому продюсеру, который отказался с ним работать. По другой — основатель секты бывал в особняке раньше, знал планировку помещений и выбрал этот дом потому, что он расположен на отшибе.

Сам Мэнсон в резне не участвовал. Согласно заключению судмедэксперта, беременную Шэрон Тейт 16 раз ударили ножом, ее подругу — 28 раз, а одного из гостей буквально растерзали: дважды выстрелили в него, нанесли 13 ударов тупым предметом по голове и 51 раз пырнули ножом.

На следующий день убили еще двоих. Мэнсон сам залез в дом и связал хозяев — владельца нескольких магазинов и его жену. Потом вошли его подельники и жестоко расправились с жертвами.

© AP Photo / Frank Tewkesbury /// Актриса Шэрон Тейт

Полиция взяла ложный след, предполагая, что в первом деле замешаны наркотики. По некоторым данным, погибшие употребляли психоактивные вещества и могли стать жертвами наркоторговцев. Стражи порядка не видели связи между убийствами, совершенными в эти два дня. Лишь через несколько месяцев следствие установило: в обоих преступлениях фигурировали члены коммуны "Семья", а основные исполнители — девушки в возрасте от 20 до 22 лет.

"Мне не жаль тебя, женщина"

Для убийств Чарльз Мэнсон лично выбрал из многочисленных последователей пятерых: Чарльза Уотсона , Сьюзан Аткинс, Патрисию Кренвинкель, Лесли Ван Хаутен и Линду Касабьян. Последняя непосредственного участия в преступлениях не принимала и выступила потом основным свидетелем обвинения.

У каждой из девушек была непростая история жизни до "Семьи". Например, Сьюзан Аткинс ушла из дома после смерти матери, не поладив с отцом. Переехала в Сан-Франциско и зарабатывала на жизнь чем могла — танцевала стриптиз, занималась проституцией. Лесли Ван Хаутен с 14 лет принимала наркотики, к 17 годам забеременела, но мать заставила ее сделать аборт.

Юный возраст, тяжелое детство и нездоровая зависимость от Мэнсона не смягчили решение суда — всех приговорили к смертной казни. Позже, из-за временной отмены высшей меры наказания в Калифорнии, приговор заменили пожизненным заключением.

По воспоминаниям общественного обвинителя, девушки-убийцы в содеянном не раскаивались. Более того, вместе с Мэнсоном превратили судебный процесс в балаган. Демонстративно поворачивались к судье спиной, постоянно вскакивали с места и выкрикивали лозунги. Когда Мэнсон вырезал себе на лице крест, девушки последовали его примеру. Жестокость, хладнокровие и наглость подсудимых несколько раз вынуждали прерывать заседания. От некоторых признаний обвиняемых и подробностей преступлений присяжным становилось плохо.

Сьюзан Аткинс в красках расписывала, как убивала жену Романа Полански. Согласно показаниям, на мольбы о пощаде она ответила: "Мне не жаль тебя, женщина". Она же намочила полотенце кровью беременной и написала на стене слово "свиньи". Ей также пришла в голову идея вырезать из тела жертвы ребенка, однако на это Аткинс все же не решилась.

Желание Аткинс похвастаться своими "подвигами" и вывело полицию на "Семью". Дело в том, что ее арестовали по подозрению в другом преступлении, но девушка не удержалась и рассказала о жизни в секте соседке по камере. Та и сдала Аткинс правосудию.

"Иисус, вернувшийся на землю"

© AP Photo / California Department of Corrections and Rehabilitation /// Чарльз Мэнсон

Обвинению удалось доказать, что именно Мэнсон приказал совершить семь убийств. Девушки преклонялись перед ним, считали его "Иисусом, вернувшимся на землю". Сам главарь себя так никогда не называл и даже утверждал, что он дьявол, сатана.

Ему удалось сплотить вокруг себя большое сообщество — около ста человек. Коммуна начала формироваться в 1967-м, когда Мэнсон вышел на свободу после очередного тюремного срока. К 32 годам у него было за плечами несколько "ходок" за мошенничество, насилие, кражи.

Покинув тюрьму, Мэнсон отправился в Сан-Франциско, где проникся идеями хиппи и их образом жизни. Отрастил длинные волосы, стал сочинять музыку.

По свидетельским показаниям, которые приводит в своей книге Винсент Буглиози, первой "девочке Мэнсона" было 23 года, она работала библиотекарем в Калифорнийском университете. Особой красотой не отличалась, и Мэнсон, скорее всего, был ее первым мужчиной. Девушка подчинялась ему беспрекословно. Молодые люди быстро съехались, но Мэнсон вскоре стал приводить в дом все новых девушек.

В итоге "братья" и "сестры" ("сестер" было значительно больше) перебрались на ранчо недалеко от Лос-Анджелеса. Там раньше снимали вестерны.

Последователи Мэнсона были, как выразились бы сегодня, фриганами. Питались тем, что находили в мусорных баках рядом с крупными супермаркетами, обворовывали дома.

Большую часть времени сектанты принимали наркотики и участвовали в оргиях. Сам Мэнсон жаждал успеха на музыкальном поприще и хотел донести свои идеи до широкой аудитории. Идеи были, мягко говоря, специфические. Мэнсон утверждал, что грядет межрасовая война, в которой победят афроамериканцы. Тогда он вместе с "Семьей" укроется в пустыне, под землей, и вернется после войны, чтобы возродить человечество, так как чернокожие, по его мнению, не смогут выжить без белых.

Жизнь после Мэнсона

© AP Photo / Los Angeles Daily News/Stan Lim /// Лесли Ван Хаутен на слушании комиссии по условно-досрочному освобождению штата Калифорния. 6 сентября 2017 года

Члены "Семьи" во все это искренне верили. После приговора Мэнсон обрел еще больше фанатов и вел активную переписку вплоть до своей смерти в ноябре 2017-го.

Согласно данным фанатских сайтов, Сьюзан Аткинс в тюрьме написала книгу и дважды вышла замуж. Первый раз — за человека, представившегося ей миллионером. Узнав, что никакого богатства у него нет, Аткинс подала на развод и вышла замуж за студента — младше ее на 15 лет. В 2009-м Аткинс умерла в тюрьме от рака мозга.

Патриция Кренвинкель заочно получила образование, помогает другим заключенным научиться читать, пишет стихи, играет в волейбол.

Лэсли Ван Хоутен тоже получила заочное образование (бакалавр искусств), активно участвует в тюремных программах. Была замужем за бывшим заключенным, с которым вела длительную переписку, однако брак распался.