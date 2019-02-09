Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК обнаружила у Порошенко неуплату налогов 

News.ru + ещё 14 42 минуты назад
Фото: president.gov.ua
Центральная избирательная комиссия обнаружила, что президент Украины Пётр Порошенко не заплатил налог от продажи ценных бумаг на сумму 172 тысячи гривен (около $6,4 тыс.). Он также не задекларировал владение туристическим судном и земельный участок, оформленный на его супругу.
«Однако, эти ошибки и неточности подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины», — сообщает издание «Страна».
Как ранее писал News.ru, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТВПЛ) заявило, что указ о границах в Донбассе нужен для ведения реестра избирателей.
News.ru: последние новости
Зеленского чуть не избили во Львове ветераны АТО Мадуро потребовал от Европы отозвать ультиматум В Киеве объяснили цели указа Порошенко о границах в Донбассе
В мире , Украина , Петр Порошенко , Центризбирком России
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение