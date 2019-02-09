ЦИК обнаружила у Порошенко неуплату налогов 

Центральная избирательная комиссия обнаружила, что президент Украины Пётр Порошенко не заплатил налог от продажи ценных бумаг на сумму 172 тысячи гривен (около $6,4 тыс.). Он также не задекларировал владение туристическим судном и земельный участок, оформленный на его супругу.
«Однако, эти ошибки и неточности подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины», — сообщает издание «Страна».
Как ранее писал News.ru, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТВПЛ) заявило, что указ о границах в Донбассе нужен для ведения реестра избирателей.