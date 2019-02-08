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Президент Бразилии слег с пневмонией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Leo Correa
У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружена клиническая картина пневмонии, сообщает в четверг канал Globo со ссылкой на госпиталь Albert Einstein в Сан-Паулу.
По данным медицинского обследования, температура у Болсонару поднялась до 38 градусов. Главе государства была сделана томография грудной клетки, а также скорректирована доза антибиотиков. Пресс-секретарь президента Отавиу ду Регу Баррус заявил, что пневмония носит бактериальный, а не вирусный характер.
Болсонару 28 января перенес операцию по удалению колостомного мешка после повреждений, полученных им в результате ножевого ранения во время покушения в сентябре. Позже президентский дворец сообщил, что состояние президента стабильное и "он уже в состоянии выполнять свои функции за исключением некоторых ограничений".
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего.
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