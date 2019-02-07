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В Индии семь «чудес света» собрали из металлолома 

Рамблер 32 минуты назад
Тадж-Махал, статуи Свободы и Христа, знаменитые пирамиды Египта и Колизей теперь собраны в одном месте в столице Индии. В Дели появился парк со скульптурами, изготовленными из металлолома. Новые арт-объекты, созданные семью художниками, представляют собой копии всех существующих ныне семи чудес света. Ранее на месте парка располагалась свалка металлического лома. Сейчас крупное государство в Южной Азии с богатой историей считается одним из самых грязных на планете — в стране остро стоит проблема с утилизацией отходов, в том числе и металла. Правительство настроено решительно, в течение последних нескольких лет там действует экологическая кампания «Чистая Индия», в рамках которой предполагается полностью избавить страну от мусора. Программа по борьбе с отходами вдохновила группу художников на необычное использование бесхозного лома, подарив ему новую жизнь.
В мире , Азия , Видео , Общество , Экология , Дели , Египет , Индия
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