Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе

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Эпидемию кори на Украине признали крупнейшей в Европе 

Lenta.ru + ещё 3 44 минуты назад
Заболеваемость корью в 2018 году на Украине стала крупнейшей в Европе. Об этом сообщает украинская служба ВВС со ссылкой Всемирную организацию здравоохранения.
По данным ВОЗ, за 2018 год в Европе корью заболело более 82 тысяч человек. Это наибольший показатель за последнее десятилетие. Доля Украины по количеству больных составляет более половины — за прошедший год этой болезнью заболело 53 тысячи украинцев. Второе место занимает Сербия с пятью тысячами больных.
Лидирует Украина и по количеству летальных исходов. В 2018 году от кори в Европе умерло 72 человека, из них 16 — на Украине. Специалисты ВОЗ считают, что это связано с низким уровнем вакцинации населения.
Самые высокие показатели заболеваемости корью на Украине зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.
В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».
Корь — острое вирусное инфекционное заболевание со стопроцентной вероятностью заражения для людей без вакцинации. Осложнения от этой болезни могут привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным путем.
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