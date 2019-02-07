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Адвокат рассказал о состоянии Бутиной 

RT на русском 1 час назад
Фото: Global Look Press
Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал о её состоянии после перевода из одиночной камеры на режим общего содержания в американской тюрьме.
«Ей лучше, чем было… Тюремная еда не очень хорошая, но я думаю, психологически поддерживать контакт с людьми гораздо лучше», — сказал адвокат.
По его словам, практически ежедневно к Бутиной приходят юристы.
«Её психологическое состояние, что самое важное, значительно улучшилось… В целом состояние её здоровье является удовлетворительным», — отметил Дрисколл.
Он также рассказал, что Бутина периодически связывается с родными.
22 января отец Бутиной сообщил, что она вышла на связь после недельного молчания.
RT на русском: последние новости
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