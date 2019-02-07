Адвокат рассказал о состоянии Бутиной

Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал о её состоянии после перевода из одиночной камеры на режим общего содержания в американской тюрьме.

«Ей лучше, чем было… Тюремная еда не очень хорошая, но я думаю, психологически поддерживать контакт с людьми гораздо лучше», — сказал адвокат.

По его словам, практически ежедневно к Бутиной приходят юристы.

«Её психологическое состояние, что самое важное, значительно улучшилось… В целом состояние её здоровье является удовлетворительным», — отметил Дрисколл.

Он также рассказал, что Бутина периодически связывается с родными.

22 января отец Бутиной сообщил, что она вышла на связь после недельного молчания.