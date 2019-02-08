Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полковник из Венесуэлы признался в подготовке военного переворота 

Lenta.ru + ещё 5 54 минуты назад
Полковник Национальной гвардии Венесуэлы в отставке Освальдо Гарсия Паломо признался в подготовке военного переворота при поддержке Колумбии и США. Об этом заявил министр связи республики Хорхе Родригес, сообщает местное издание Efecto Cocuyo.
Родригес показал видеозапись, на которой Паломо дает признательные показания. По словам бывшего полковника, переворот был намечен на конец января 2019 года. Мятежники планировали захватить военные базы под Каракасом, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец за три дня. Военный подтвердил, что ему помогали Колумбия и США.
Паломо задержали за подготовку покушения на избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года. Власти утверждают, что у полковника был сообщник из охраны президента, который сообщал ему обо всех передвижениях Мадуро.
23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Мадуро обвинил в этом США и заявил, что разрывает дипломатические отношения с американской стороной. В Каракасе начались многотысячные митинги.
Гуайдо поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и ряд государств из Евросоюза. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими странами. Россия, Италия, Турция и Иран поддерживают Мадуро.
Последние новости
Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму В Сирии погиб российский военный Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Комментарии4
В мире , Видео , Латинская Америка , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , ЕС , Венесуэла , Колумбия , США
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
Киевские пенсионеры дерутся за продукты на помойке
В мире Происшествия
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение