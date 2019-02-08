Полковник из Венесуэлы признался в подготовке военного переворота

Полковник Национальной гвардии Венесуэлы в отставке Освальдо Гарсия Паломо признался в подготовке военного переворота при поддержке Колумбии США . Об этом заявил министр связи республики Хорхе Родригес , сообщает местное издание Efecto Cocuyo.

Родригес показал видеозапись, на которой Паломо дает признательные показания. По словам бывшего полковника, переворот был намечен на конец января 2019 года. Мятежники планировали захватить военные базы под Каракасом, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец за три дня. Военный подтвердил, что ему помогали Колумбия и США.

Паломо задержали за подготовку покушения на избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года. Власти утверждают, что у полковника был сообщник из охраны президента, который сообщал ему обо всех передвижениях Мадуро.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Мадуро обвинил в этом США и заявил, что разрывает дипломатические отношения с американской стороной. В Каракасе начались многотысячные митинги.