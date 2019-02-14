ЦИК Украины не может запретить сериал с Зеленским

Ранее общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм «Слуга народа», где главную роль исполнил Зеленский, и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими — кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

В частности в организации заявили, что демонстрация нового сезона сериала должна осуществляться за счет избирательного фонда Зеленского. По мнению общественников, использование другого источника для финансирования показа сериала будет нарушением закона.

«До выхода сериала сказать, является ли это агитацией, или это не агитация, не может никто. Это первое. Второе — если есть образ личности, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатурой в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Однозначно. И снять его с эфира не может никто. Может идти речь о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, должным образом был промаркирован и должным образом оплачен из избирательного фонда», — пояснил Радченко.

Шоумена и ранее подозревали в скрытой агитации. Так, по словам координатора гражданской сети «Опора» Ярослава Гулана, бесплатный концерт студии «Квартал 95», состоявшийся в Закарпатском областном муздрамтеатре в Ужгороде 9 февраля, является нарушением правил ведения избирательной кампании со стороны Зеленского.

Не стали исключением и юмористические концерты «Лиги Смеха» в Белгород-Днестровском и в Черноморске Одесской области, где комики раздавали листовки и предлагали зрителям проголосовать на выборах за своего коллегу Зеленского.