Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Центральная избирательная комиссия отказала народному депутату Надежде Савченко в регистрации кандидатом на пост президента на очередных выборах президента Украины.
Документы Савченко принесла на рассмотрение ещё 3 февраля. Однако комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона, сообщает пресс-служба ЦИК.
«Партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко не предоставила документ о внесении денежного залога», — рассказал член ЦИК Андрей Евстигнеев.
Как сообщал News.ru, Вера Савченко подала за свою сестру Надежду документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Украины. Однако сёстры не заплатили требуемый залог в 2,5 млн гривен. Отсутствие денег было аргументировано основным законом страны, в котором нет подобного требования.
News.ru: последние новости
Швеция обвинила Россию в подготовке к большой войне Рада одобрила переименование Днепропетровской области Один из отравителей Скрипалей остался в Лондоне
В мире , Украина , Надежда Савченко , Центризбирком России
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение