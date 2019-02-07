ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты

Документы Савченко принесла на рассмотрение ещё 3 февраля. Однако комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко не предоставила документ о внесении денежного залога», — рассказал член ЦИК Андрей Евстигнеев.

Как сообщал News.ru, Вера Савченко подала за свою сестру Надежду документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Украины. Однако сёстры не заплатили требуемый залог в 2,5 млн гривен. Отсутствие денег было аргументировано основным законом страны, в котором нет подобного требования.