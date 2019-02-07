США увидели в действиях России «угрозу» Западному полушарию

Глава Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер заявил, что действия России Венесуэле «угрожают безопасности» Западного полушария.

«Больше всего беспокоит степень, до которой другие страны, особенно Китай, Россия и Иран, расширяют свое присутствие в Западном полушарии. Россия в частности предпринимает действия в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, которые угрожают безопасности и процветанию в Западном полушарии», — заявил Фоллер на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сложившаяся в Венесуэле ситуация является «угрожающей» с учетом гуманитарного кризиса.

«Россия, Куба и Китай поддерживают диктатуру Мадуро. Остальной мир един. Южное командование поддерживает дипломатические усилия», — сказал Фоллер.

«США создают комфорт в рамках своих обязательств перед полушарием, в то время как Россия посылает бомбардировщики с ядерным оружием. Кого вы хотите себе в друзья и кому вы доверяете?», — отметил адмирал.

Фоллер также заявил, что США готовы защищать своих дипломатов и учреждения в Венесуэле.