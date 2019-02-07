США увидели в действиях России «угрозу» Западному полушарию 

Глава Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер заявил, что действия России в Венесуэле «угрожают безопасности» Западного полушария.
«Больше всего беспокоит степень, до которой другие страны, особенно Китай, Россия и Иран, расширяют свое присутствие в Западном полушарии. Россия в частности предпринимает действия в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, которые угрожают безопасности и процветанию в Западном полушарии», — заявил Фоллер на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложившаяся в Венесуэле ситуация является «угрожающей» с учетом гуманитарного кризиса.
«Россия, Куба и Китай поддерживают диктатуру Мадуро. Остальной мир един. Южное командование поддерживает дипломатические усилия», — сказал Фоллер.
«США создают комфорт в рамках своих обязательств перед полушарием, в то время как Россия посылает бомбардировщики с ядерным оружием. Кого вы хотите себе в друзья и кому вы доверяете?», — отметил адмирал.
Фоллер также заявил, что США готовы защищать своих дипломатов и учреждения в Венесуэле.
Напомним, МИД России заявил, что Вашингтон уже решился на силовое вмешательство в Венесуэле. Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что допускает военный сценарий в латиноамериканской стране.