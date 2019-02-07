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Главные события четверга 

Рамблер 2 часа назад

В России может появиться новый вид пенсии

В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала, который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.

Доллар пробил психологическую отметку

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 13,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 66,005 рубля, курс евро повысился на 4 копейки, до 74,93 рубля, следует из данных на сайте биржи.

В России полностью исчезнут дачи

Депутаты Госдумы в рамках проведения «дачной реформы» предложили убрать из Кодекса об административных правонарушениях понятие «дачный дом», сообщает «Российская газета».

Раскрыты военные планы России

Шведское агентство оборонных исследований (FOI) пришло к выводу, что российские военные готовятся к полномасштабной войне.

Выход США из ДРСМД сочли "подарком Путину"

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, назвав его "подарком" президенту России, сообщает издание Hill.

Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети

Пользователи форума Reddit бурно обсуждают откровенный наряд Аны Паулы да Сильвы, который она выбрала для церемонии вступления в должность сенатора бразильского Национального конгресса.

"США готовят военное вторжение в Венесуэлу"

Carlos Barria / Reuters
США уже приняли решение о военном вмешательстве в дела Венесуэлы. Такое заявление сделали в российском МИД, передает «Интерфакс».

«Стена» Яценюка съежилась

Представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничные сооружения на границе с Россией готовы на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%.

Погибла врач сборной России по стрельбе

shooting-russia.ru
Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова. Об этом сообщил Стрелковый союз России, не уточнив причину ее гибели.

Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»

Актер Алексей Панин показал в Instagram загранпаспорт с американской визой и несколько долларов. Снимок он подписал стихотворением Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Комментарии5
В мире , Видео , Евгения Иванова , Михаил Лермонтов , Хиллари Клинтон , Алексей Панин , Олег Слободян , Дональд Трамп , МИД , Госдума , Московская биржа , РИА Новости , Интерфакс , "Российская газета" , Reuters
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