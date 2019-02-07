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В НАТО отказались отвечать на вопрос о сроках принятия Украины в альянс 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
НАТО, комментируя утверждение Верховной рады изменений в конституцию в части закрепления курса в альянс, сдержанно ответило, что проявляет «твердую солидарность» с Киевом в этом вопросе, однако отказалось называть сроки принятия решения по членству Украины.
«Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Мы приветствуем прогресс, достигнутый ею в осуществлении реформ на этом пути, и призываем не останавливаться на этом», — приводит ФАН слова представителя НАТО.
Он отказался называть даже приблизительные сроки возможного присоединения Украины к НАТО. Также без ответа остался вопрос об условиях, которые Украина должна для этого выполнить.
«Это (стремление) имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности во всем Евроатлантическом регионе», — заявил представитель.
Верховная рада Украины в среду окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.
В конце января президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС, и получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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