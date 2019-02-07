В НАТО отказались отвечать на вопрос о сроках принятия Украины в альянс

НАТО , комментируя утверждение Верховной рады изменений в конституцию в части закрепления курса в альянс, сдержанно ответило, что проявляет «твердую солидарность» с Киевом в этом вопросе, однако отказалось называть сроки принятия решения по членству Украины

«Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Мы приветствуем прогресс, достигнутый ею в осуществлении реформ на этом пути, и призываем не останавливаться на этом», — приводит ФАН слова представителя НАТО.

Он отказался называть даже приблизительные сроки возможного присоединения Украины к НАТО. Также без ответа остался вопрос об условиях, которые Украина должна для этого выполнить.

«Это (стремление) имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности во всем Евроатлантическом регионе», — заявил представитель.

Верховная рада Украины в среду окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.