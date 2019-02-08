Токио отказался отвечать на вопрос об «исконной» принадлежности Курил

Правительство Японии воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли "северные территории", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, "исконно японской территорией", чтобы не повредить переговорам с Россией

Депутата интересовала позиция правительства относительно территориальной принадлежности островов, так как в парламенте премьер-министр и министр иностранных дел избегали ответа на этот вопрос. До сих пор традиционным было утверждение, что они "являются исконной территорией Японии".

" (Правительство) воздерживается от ответа, так как есть опасения, что это может нанести вред дальнейшим переговорам с Россией", — приводит ответ правительства телекомпания NHK.

Ежегодный общенациональный съезд за возвращение "северных территорий" проходил в Токио 7 февраля с участием премьер-министра, главы МИД и других членов кабмина. В этот раз на съезде не стали использовать ставшую традиционной фразу о "незаконной оккупации" Россией этих островов, предположительно, с оглядкой на улучшение отношений между двумя странами и ставший более интенсивным переговорный процесс по вопросу мирного договора.

"День северных территорий" отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Территориальные претензии Японии

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.