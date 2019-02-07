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Bloomberg: скандал с телохранителем Макрона снова вспыхнул во Франции 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Скандал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его телохранителем снова в центре внимания, отмечает агентство Bloomberg.
Так называемое "дело Беналлы" вспыхнуло в прошлом году. Тогда сотрудника охраны Макрона Александра Беналлу обвинили в применении силы к протестующим во время первомайской демонстрации в Париже. Охранник Макрона попал на видео, которое впоследствии опубликовала французская газета Le Monde. Как отмечает агентство, избиение демонстранта телохранителем Макрона вызвало "национальный скандал".
Прокуратура Парижа 4 февраля направила бригаду для проведения обысков в офисе расследовательского издания Mediapart, которое опубликовало расследование в отношении бывшего телохранителя Макрона. Издание назвало попытку рейда "атакой на свободу СМИ", говорится в материале.
Французские власти опровергли сообщения о том, что прокуроры были намерены вмешаться в расследование издания, поясняет Bloomberg. В Mediapart не допустили властей в своей офис, однако в организации заявили, что передали необходимую информацию.
Как сообщается в материале со ссылкой на AFP, прокуратура пыталась совершить рейд в офис издания по обвинению в нарушении конфиденциальности, а также из-за использования незаконных устройств прослушивания.
Теперь рейтинг одобрения Макрона после небольшого роста снова под угрозой, констатирует агентство.
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В мире , Генпрокуратура РФ , Bloomberg , Le Monde , Франция
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