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Меркель обеспокоена позицией США по «Северному потоку-2» 

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Канцлер Германии готовится к еще более агрессивным действиям со стороны Вашингтона.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность из-за давления Вашингтона на Берлин в связи со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в окружении немецкого руководителя.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она подчеркнула, что проект очень важен для Европейского союза и призвала не портить отношения с Москвой, несмотря на маневры американской стороны, направленные на то, чтобы сорвать строительство газопровода.
Отмечается, что глава немецкого правительства готовится в ближайшем будущем столкнуться с еще более агрессивными действиями со стороны Вашингтона. Вице-президент США Майк Пенс во время конференции призвал страны ЕС отказаться от реализации «Северного потока-2».
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. В форуме участвуют более 500 гостей. Среди них более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.
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В мире , Видео , Майк Пенс , Ангела Меркель , ЕС
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