Меркель обеспокоена позицией США по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии готовится к еще более агрессивным действиям со стороны Вашингтона.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность из-за давления Вашингтона на Берлин в связи со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в окружении немецкого руководителя.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она подчеркнула, что проект очень важен для Европейского союза и призвала не портить отношения с Москвой, несмотря на маневры американской стороны, направленные на то, чтобы сорвать строительство газопровода.

Отмечается, что глава немецкого правительства готовится в ближайшем будущем столкнуться с еще более агрессивными действиями со стороны Вашингтона. Вице-президент США Майк Пенс во время конференции призвал страны ЕС отказаться от реализации «Северного потока-2».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. В форуме участвуют более 500 гостей. Среди них более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.