Hamshahri (Иран): воды в Каспии становится все меньше

Hamshahri (Иран) . Иран планирует проложить трубопроводы, забирающие воду из Каспийского моря и поставляющие ее в отдаленные провинции страны. В связи с этим внутри страны ведется много споров: некоторые считают, что трубопроводы — необходимость, а другие считают, что это весьма противоречивая идея из-за высокой стоимость реализации проекта и из-за вреда экологии, пишут в издании

«А если каспийскую воду перегонять в центральные районы страны, то она станет еще и более соленой», — убежденно заявил секретарь Рабочей группы по проблемам окружающей среды провинции Мазандаран.

«Передача каспийской воды по трубопроводам в район провинции Семнан — шаг не только плохо изученный, но и попросту малопродуктивный. К этому следует добавить, что уровень и количество воды в самом Каспии постоянно понижаются, из-за огромного количества плотин на реке Волга и бесконечных водохранилищ, находящихся на территории России», — такое мнение высказал секретарь Рабочей группы по вопросам экологии Мазандарана, Азиз Аббаси.

По сообщениям ИА «ИСНА», отметил, что река Волга обеспечивает водой Каспийскую акваторию более чем на 80%, но при этом выразил следующее мнение:

«Передача каспийской воды в Семнан чревата серьезными последствиями для окружающей среды, так как по трубопроводам пойдет не опресненная вода. А вот на уровень воды в Каспии это заметно не повлияет».

Секретарь рабочей группы по проблемам экологии остана (провинции) Мазандаран относительно планов по переброске каспийской воды во внутренние районы страны напомнил следующее:

«Те аргументы, которые приводят некоторые эксперты и активисты по проблемам экологии, довольно эмоциональны, но чтобы не допустить этих малопродуманных действий, следует приводить аргументы, достаточно обоснованные и логичные».

Еще Аббаси напомнил, что общий объем каспийской воды мало уступает таковому в Персидском заливе и отметил следующее:

«Река Сефидруд, Харраз, Теджен и некоторые другие реки, впадающие в Каспий с юга, обеспечивают поддержание уровня воды Каспийского моря лишь только на 4%».

При этом известно, что снабжение каспийской акватории водой вблизи мазандаранского побережья уже сейчас является предметом серьезного беспокойства специалистов и экспертов.

Азиз Аббаси указал на то, что повышение средней температуры в пустынных областях вблизи Каспийского моря приводит к увеличению испаряемости. Он назвал следующие главные причины снижения уровня каспийских вод: общее изменение (потепление) климата, уменьшение волжского стока из-за большого количества плотин и водохранилищ на реке, а также наблюдающиеся в районе акватории смещения и просадки земной коры.

Представитель рабочей группы по проблемам экологии Мазандарана сообщил, что министерство энергетики страны подтвердило — «снабжение каспийской водой района Семнан сейчас не представляется возможным». Однако это не связано с пересыханием моря: дело в том, что прокладка трубопроводов через лесные районы провинции Мазандаран нанесет значительный ущерб экологии.

Азиз Аббаси, со своей стороны, уточнил, что трубопроводы, доставляющие каспийскую воду, на самом деле придется прокладывать через леса. Кроме того, значительную часть лесной территории придется отдать под сооружение насосных станций. А это все также неизбежно нанесет ущерб окружающей среде, флоре и фауне приморских лесов.

Еще одной проблемой, по словам эксперта издания, станут неизбежные перестройки инфраструктуры прибрежной зоны. Решение данной проблемы, а также работы по прокладке трубопроводов через леса станут возможными только при колоссальных финансовых вливаниях, осуществить которые сейчас нет возможности. Но главное даже не это, а то, что объемы, которые удастся доставить во внутренние районы по трубопроводам, полностью не смогут покрыть дефицит воды в провинции Семнан.

Представитель рабочей группы также посетовал на неверные статистические данные о потреблении питьевой воды в провинции Семнан, как населением, так и промышленностью. Эксперт подчеркнул, что министерство энергетики сейчас не считает возможным осуществлять данные проекты (прокладки трубопроводов), но при этом, по его словам, есть те, кто выступает «за». Их аргументация сводится к тому, что удастся придать импульс развития пустынным территориям, привлечь туда население и создать новые рабочие места. «Но никто не вспоминает о неизбежных социальных последствиях», — подчеркнул в данной связи эксперт.

Аббаси также упомянул об аналогичных планах транспортировки воды из Оманского залива и подчеркнул, что районы, прилегающие к заливу, тоже нуждаются в дополнительных источниках воды.

«Если будет принято решение о транспортировке оманской воды, то вероятно, что трудности, связанные с дефицитом воды в тех районах, удастся решить», — подчеркнул эксперт.

Однако, когда правительство заявило о готовности обеспечить работы по транспортировке каспийской воды в Семнан, глава Организации по охране окружающей среды Исламской Республики подчеркнул — речь идет о разрешении на транспортировку воды, которая будет использована населением только как питьевая.

«Министерство энергетики пока не еще не предоставило средств даже на проектную документацию по переброске каспийской воды», — добавил глава ведомства.

Как сообщило ИА «ИСНА», проект транспортировки каспийской воды в провинцию Семнан имеет как множество сторонников, так и противников, причем разногласия между ними достаточно острые. Безусловно, все знают, что президент страны Хасан Роухани в минувшем декабре, совершая рабочую поездку в Семнан, заявил, что на уровне правительства вопрос решен.

«Правительство полагает, что все трудности, связанные с подготовкой данного проекта к реализации, уже устранены. Вода с севера Ирана должна в скором времени пойти в провинцию Семнан. Все технические детали также изучены. И если завтра найдется инвестор, которые пожелает вложить средства в реализацию проекта по транспортировке воды с севера в центральные районы страны, то государство и правительство готово будет предоставить ему все необходимое» — заявил президент.

Президент говорит о том, что все препятствия на пути реализации планов по транспортировке каспийской воды в Семнан уже устранены, а также подтверждает готовность правительства к выполнению проекта. Однако заместитель президента и глава Организации по охране окружающей среды, Иса Каландари, заявил в одном из интервью:

«Министерство энергетики до сих не подтвердило официально своего согласия, и пока не выделило необходимых средств».

Каландари подчеркнул, что его ведомство дает согласие на транспортировку воды в объемах, которые необходимы для потребления воды исключительно как питьевой, а также на санитарные нужды.

«Ведомство возражает против ее использования на нужды сельского хозяйства», — заключил чиновник.

Также глава Организации добавил, что проект переброски вод Каспия непременно нуждается в серьезной экспертной оценке с точки зрения экологии. Он настаивает на соблюдении всех экологических норм и стандартов при реализации проекта. Если министерство энергетики выделит необходимые средства, и работы начнутся, то Организация доведет до сведения общественности все нормы, которые должны быть соблюдены.

Отвечая на вопрос о том, согласно ли его ведомство в принципе на промышленное и хозяйственное использование воды, которую предполагается транспортировать с берегов Каспия, Каландари подчеркнул: «Реализация проекта для промышленных нужд потребует очень больших расходов. Однако, если будет доказано, что транспортировка воды действительно экономически оправдана, тем более, если она вызовет экономический бум, а также, если все будет осуществляться в соответствии с нормами и стандартами, то ведомство не видит никаких проблем».

ИА «ИСНА» сообщало, что представители общественных организаций северных районов страны настроены против реализации проекта. Их возражения настолько серьезны, что относительно недавно представитель городских поселений Бехшехр, Нека и Галугах в парламенте (маджлисе) Исламской Республики, Али Мухаммад Шаэри, заявлял:

«Пока я жив, лично я не дам согласия на переброску каспийских вод в Семнан».

Представитель данных поселений подчеркнул, что транспортировка каспийской воды нуждается в проведении специальной экологической экспертизы.