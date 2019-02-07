Политолог: курс Украины на вступление в ЕС и НАТО — вещь условная

Верховная рада утвердила изменения в конституцию Украины , которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз НАТО . Это решение поддержали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Также в законе предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко . Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Предложения об изменениях в конституцию внес Порошенко. Они фиксируют "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграцию страны в НАТО. Этого политического курса должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал голосование в Раде.