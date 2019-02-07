Верховная рада утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Это решение поддержали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Также в законе предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота в Крыму.
Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
Предложения об изменениях в конституцию внес Порошенко. Они фиксируют "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграцию страны в НАТО. Этого политического курса должны придерживаться президент, кабмин и Рада.
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал голосование в Раде.
"Думаю, что это очередное предвыборное заявление. Перед каждыми выборами Рада что-то подобное заявляет. Понятно, что любые внесения изменений в конституцию не через референдум, а в парламенте — это вещь условная. Изменится конъюнктура, сменится режим — они легко это отменят, внесут очередные изменения. В принципе, это то же самое, если бы сегодня украинские парламентарии провозгласили курс на вступление в какой-нибудь "межгалактический союз". Конечно, все это носит определенную пропагандистскую нагрузку. Изначально все "майданы", перевороты были ровно про это — мол, двинемся в Европу, куда-то еще… Но от того, сколько слов они по этому поводу произнесли, ничего не изменится. Украина не нужна ни Евросоюзу, ни НАТО, а в том виде, в котором она есть сегодня, она не нужна даже условно и риторически", — считает Алексей Мартынов.