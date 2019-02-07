Франция отзывает своего посла из Италии

По некоторым данным, предпринятые Парижем шаги связаны с появившейся накануне напряженностью в отношениях с Римом

Поводом к дипломатическим разбирательству послужили "неоднозначные заявления и провокации" со стороны итальянских властей, передает издание The Telegraph. В Елисейском дворце крайне недовольны недавней встречей вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с лидером "желтых жилетов" Кристофом Шаланшоном и другими участниками протестного движения.

Французские власти призвали итальянскую сторону с уважением относиться к двусторонним отношениям.