Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Белоруссия сделала выбор между Россией и США

Франция отзывает своего посла из Италии 

Российская Газета + ещё 6 27 минут назад
Фото: Reuters
По некоторым данным, предпринятые Парижем шаги связаны с появившейся накануне напряженностью в отношениях с Римом.
Поводом к дипломатическим разбирательству послужили "неоднозначные заявления и провокации" со стороны итальянских властей, передает издание The Telegraph. В Елисейском дворце крайне недовольны недавней встречей вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с лидером "желтых жилетов" Кристофом Шаланшоном и другими участниками протестного движения.
Французские власти призвали итальянскую сторону с уважением относиться к двусторонним отношениям.
Российская Газета: последние новости
На Украине отстранили от работы и.о. главы минздрава Все больше японцев выступают за заключение мирного договора с РФ В Бразилии число жертв прорыва дамбы увеличилось до 58 человек
В мире , Европа , Латинская Америка , Италия , Рим , Франция
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»
Шоу-бизнес Другое
Скандал с Собчак и Виторганом получил развязку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение