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Украина обвинила Россию в загрязнении Черного моря 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники украинской прокуратуры начали досудебное расследование фактов загрязнения россиянами Чёрного моря токсичными веществами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства АР Крым.
По словам правоохранителей, российские компании используют дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища в Керчи для незаконной добычи песка в промышленных масштабах. В результате грязь от промывки инертного материала попадает на городской пляж и в канал. Далее загрязнённая вода попадает в Черное море и наносит ущерб окружающей среде.
Сотрудники прокуратуры возбудили в отношении уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны и использования природных недр».
Ранее СМИ сообщали, что работы на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища грозят возникновением экологической катастрофы, поскольку в промываемом песке содержатся мышьяк, ванадий, фосфор и железо. В частности песке дамбы, граничащей с отходами от его промывки и добычи, зафиксировано содержание мышьяка в 377 раз выше нормы.
Комментарии2
В мире , Политика , Украина , Генпрокуратура РФ , Керчь , Республика Крым
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