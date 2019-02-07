Украина обвинила Россию в загрязнении Черного моря

Сотрудники украинской прокуратуры начали досудебное расследование фактов загрязнения россиянами Чёрного моря токсичными веществами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства АР Крым

По словам правоохранителей, российские компании используют дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища в Керчи для незаконной добычи песка в промышленных масштабах. В результате грязь от промывки инертного материала попадает на городской пляж и в канал. Далее загрязнённая вода попадает в Черное море и наносит ущерб окружающей среде.

Сотрудники прокуратуры возбудили в отношении уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны и использования природных недр».

Ранее СМИ сообщали, что работы на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища грозят возникновением экологической катастрофы, поскольку в промываемом песке содержатся мышьяк, ванадий, фосфор и железо. В частности песке дамбы, граничащей с отходами от его промывки и добычи, зафиксировано содержание мышьяка в 377 раз выше нормы.