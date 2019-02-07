Политолог: Волкер поправил «откровенно тупое» заявление Порошенко

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах на Украине в марте, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди имеют право поставить выборы под вопрос. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ", — говорится в заявлении Волкера, размещенном в Twitter.

Ранее МИД Украины получил от БДИПЧ ОБСЕ электронный список наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы, которые запланированы на 31 марта.

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Порошенко сделал откровенно тупое заявление о том, что он не пустит тех наблюдателей ОБСЕ, которые являются обладателями российских паспортов. То есть "этих пущу — а этих не пущу". Но дело в том, что речь идет о наблюдателях организации. И ОБСЕ как организация не может позволить, чтобы "племенной вождь" диктовал им, кого (из их наблюдателей) он будет пускать, а кого не будет", — сказал Ростислав Ищенко.

По его мнению, Курт Волкер вынужден поправлять заявления своих киевских подопечных, которые не понимают тонкостей международных правил.

"Порошенко мог бы заявить, что вообще не пустит на выборы ОБСЕ — пожалуйста, тогда никто и не приедет. Но если уж Украина приглашает миссию ОБСЕ, то организация сама решает, кто туда поедет. И Волкер, в отличие от Порошенко, все эти нюансы понимает. Поэтому он поправляет своих киевских подопечных, объясняет им, как они себя должны вести", — заключил Ростислав Ищенко.

Верховной раде Украины предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ. Как сообщила РИА Новости секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, это заявление Киева свидетельствует о намерении нарушить международные обязательства. Она выразила надежду, что ОБСЕ предпримет меры по соблюдению всех норм международного наблюдения.

Официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер выразил сомнение, что намерение Киева не допускать российских наблюдателей на выборы соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.