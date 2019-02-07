Daily Telegraph: Лондон «отыскал» третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, но что он сделал — сказать не может

Великобритания утверждает, что некий Сергей Федотов был причастен к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля . Как сообщает Daily Telegraph, власти не могут сказать, чем именно он занимался, но указывают на него из-за того, что в Великобританию он летел на том же самолёте, что Боширов и Петров , а на обратном рейсе зарегистрировался, но перед вылетом регистрацию отменил.

Вместе с двумя уже известными «офицерами ГРУ », которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, по мнению британских следователей, в Великобританию прибыл и третий «российский агент», пишет Daily Telegraph . Они утверждают, что он проходил под сфальсифицированным именем Сергей Федотов, но при этом не выехал из страны в запланированное время. А значит, делают вывод британские следователи, он может по-прежнему находиться на территории королевства.

Так, этот Федотов был зарегистрирован на тот же обратный рейс в Россию, что и Александр Петров и Руслан Боширов, но позже отменил регистрацию и себя, и багажа. Причину такого поступка следователи объяснить не могут. Как предполагают авторы статьи, этот Федотов мог остаться в Великобритании, когда понял, что Скрипали не мертвы.

Подозреваемому 45 лет, и его паспорт лишь на несколько цифр отличается от паспортов Петрова и Боширова, которые в Лондоне также считают поддельными именами и документами подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента. Впрочем, истинное имя этого Федотова британские власти ещё не установили, равно как и его предполагаемую роль в преступлении против Сергея Скрипаля и его дочери.

Одна из теорий заключается в том, что именно он провёз отравляющее вещество «Новичок» и передал его своим коллегам. Если Петрова и Боширова в Солсбери зафиксировали камеры наружного наблюдения, то Федотов, как полагают следователи, в Солсбери не ездил

Также есть предположение, что он мог заниматься разведкой и дать своим коллегам данные, когда Скрипали покинули дом. Кроме того, автор статьи пишет, что Федотов, который на несколько лет старше остальных, мог заниматься организацией операции из Лондона.

У этого Сергея Федотова не нашли ни имущества, ни машин, ни номера телефона в России, ни даже документов или страниц в социальной сети, отмечает издание. Однако этот человек и прежде приезжал в Великобританию — в марте 2016 года, в марте 2017 года и в 2018 году. Кроме того, автор статьи в Daily Telegraph утверждает, что в Чехию в 2014 году он тоже ездил, на основании чего специалисты делают вывод, что Скрипаль, который тогда работал на чешские спецслужбы, был под прицелом несколько лет.