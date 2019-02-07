Эксперт о «новом отравителе» Скрипалей: в Сети уже ходит анекдот

Британская полиция продолжает расследование инцидента в Солсбери по ряду направлений, в том числе ведется работа по идентификации других возможных подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей, заявил РИА Новости представитель полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о третьем подозреваемом в этом деле.

"Мы не готовы обсуждать другие детали того, что является продолжающимся расследованием", — добавил он.

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны.

По данным издания, речь идет о человеке по имени Сергей Федотов , он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву , что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев прокомментировал ситуацию, отметив, что она напоминает затянувшийся сериал.

"В Сети ходит информация о том, что Юлию Скрипаль увезли в роддом, что она, мол, собирается рожать. По этому поводу уже есть анекдот: "Причастны ли к этому Боширов и Петров? Нет, не причастны, потому что они опытные люди, а здесь, чувствуется, был новичок"… Видимо, появляется третье лицо — Сергей, — чтобы придать новый импульс скандалу с отравлением, поскольку уже нечем крыть. Получается, что люди не просто живы и здоровы, но и продолжают свой род. Попытка ввести еще одно лицо говорит только об одном: есть желание реанимировать этот скандал, дать ему продолжение. Но пока они, похоже, сами не понимают, что делать дальше. Ведь если известно, кто этот Сергей, и он продолжает находиться на территории Великобритании, то становится совсем смешно. Видимо, будет еще и четвертый, и пятый — Вася, Петя — все эти "отравители" Скрипалей. Просто для того, чтобы был продолжительный скандал, типа "Санта-Барбары", в который нужно вводить новых героев, потому что наскучили старые", — сказал Александр Перенджиев.

В Солсбери 4 марта 2018 года, как утверждает британская сторона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что работают в фитнес-индустрии, побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.