Канадские дипломаты потребовали компенсации у своего правительства

Семьи пяти канадских дипломатов решили взыскать с правительства страны компенсацию в 28 млн канадских долларов (около 21,1 млн долларов США) за бездействие в условиях «акустической атаки» в посольстве на Кубе

По данным телекомпании, в иске 14 заявителей обвиняют правительство Канады в том, что оно не провело своевременную эвакуацию сотрудников из Гаваны и не предоставило им вовремя медицинскую помощь, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBC.

«В течение этого кризиса Канада недооценила серьезность ситуации, накапливала и скрывала критическую информацию о здоровье и безопасности и давала ложные, вводящие в заблуждение и некомпетентные сведения дипломатическому персоналу», — говорится в иске.

Сообщается, что вернувшиеся на родину дипломаты до сих пор испытывают симптомы, появившиеся на Кубе.

В августе 2017 года стало известно, что медики диагностировали у работающих на Кубе американских и канадских дипломатов «легкое повреждение головного мозга» и «вероятное повреждение центральной нервной системы». Утверждается, что причиной оказалось воздействие «акустических приборов». По данным Госдепа, пострадали 16 сотрудников посольства.

Гавана категорически отвергает свою причастность к «акустическим атакам».