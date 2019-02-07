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Канадские дипломаты потребовали компенсации у своего правительства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Семьи пяти канадских дипломатов решили взыскать с правительства страны компенсацию в 28 млн канадских долларов (около 21,1 млн долларов США) за бездействие в условиях «акустической атаки» в посольстве на Кубе.
По данным телекомпании, в иске 14 заявителей обвиняют правительство Канады в том, что оно не провело своевременную эвакуацию сотрудников из Гаваны и не предоставило им вовремя медицинскую помощь, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBC.
«В течение этого кризиса Канада недооценила серьезность ситуации, накапливала и скрывала критическую информацию о здоровье и безопасности и давала ложные, вводящие в заблуждение и некомпетентные сведения дипломатическому персоналу», — говорится в иске.
Сообщается, что вернувшиеся на родину дипломаты до сих пор испытывают симптомы, появившиеся на Кубе.
В августе 2017 года стало известно, что медики диагностировали у работающих на Кубе американских и канадских дипломатов «легкое повреждение головного мозга» и «вероятное повреждение центральной нервной системы». Утверждается, что причиной оказалось воздействие «акустических приборов». По данным Госдепа, пострадали 16 сотрудников посольства.
Гавана категорически отвергает свою причастность к «акустическим атакам».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об «акустической атаке» на дипломатов США.
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В мире , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Канада , Куба
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