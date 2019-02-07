Скотланд-Ярд продолжает расследование инцидента в Солсбери

Британская полиция продолжает расследование инцидента в Солсбери по ряду направлений, в том числе ведется работа по идентификации других возможных подозреваемых, заявил РИА Новости в четверг представитель полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны. Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов , отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.

"Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения", — заявил собеседник агентства.

"Мы не готовы обсуждать другие детали того, что является продолжающимся расследованием", — добавил он.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.