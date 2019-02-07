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Скотланд-Ярд продолжает расследование инцидента в Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Британская полиция продолжает расследование инцидента в Солсбери по ряду направлений, в том числе ведется работа по идентификации других возможных подозреваемых, заявил РИА Новости в четверг представитель полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны. Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.
"Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения", — заявил собеседник агентства.
"Мы не готовы обсуждать другие детали того, что является продолжающимся расследованием", — добавил он.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
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В мире , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , ГРУ , Daily Telegraph , РИА Новости , ИА Sputnik , Великобритания
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