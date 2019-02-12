Абэ: Токио подпишет мирный договор с Россией на основе решения судьбы всего юга Курил

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения вопроса о принадлежности всей южной части Курил и проведения линии границы между двумя странами. Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной палате нижней палаты парламента.

"Предметом переговоров являются все четыре северных острова (так в Японии называют южную часть Курил — прим. ТАСС). — сказал он. — В этой позиции нет никаких изменений".

Премьер ответил таким образом на высказанные представителем оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацуя Окадой подозрения в том, что Токио на переговорах ведет речь только о передаче острова Шикотан и примыкающей к нему гряды мелких необитаемых островков, которые в Токио на переговорах считают за один остров. На них, как напомнил оппозиционный депутат, приходится лишь 7% площади т.н. "северных территорий", в которые правительство Японии включает также более крупные южнокурильские острова Кунашир и Итуруп.

В ходе дебатов представитель Конституционно-демократической партии потребовал также от Синдзо Абэ подтвердить, что мирный договор с Россией будет подписан только после четкого пограничного размежевания, а не будет ему предшествовать.

"Мы намерены заключить мирный договор на основе определения линии границы", — заверил в ответ премьер-министр.