Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения вопроса о принадлежности всей южной части Курил и проведения линии границы между двумя странами. Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной палате нижней палаты парламента.
"Предметом переговоров являются все четыре северных острова (так в Японии называют южную часть Курил — прим. ТАСС). — сказал он. — В этой позиции нет никаких изменений".
Премьер ответил таким образом на высказанные представителем оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацуя Окадой подозрения в том, что Токио на переговорах ведет речь только о передаче острова Шикотан и примыкающей к нему гряды мелких необитаемых островков, которые в Токио на переговорах считают за один остров. На них, как напомнил оппозиционный депутат, приходится лишь 7% площади т.н. "северных территорий", в которые правительство Японии включает также более крупные южнокурильские острова Кунашир и Итуруп.
В ходе дебатов представитель Конституционно-демократической партии потребовал также от Синдзо Абэ подтвердить, что мирный договор с Россией будет подписан только после четкого пограничного размежевания, а не будет ему предшествовать.
"Мы намерены заключить мирный договор на основе определения линии границы", — заверил в ответ премьер-министр.
Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.