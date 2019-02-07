С чем связана текущая риторика Токио по Курилам

Японии впервые за последние годы отказалась от определения «незаконная оккупация» применительно к Курилам в ходе общенационального съезда за возвращение «северных территорий», к которым Токио относит острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на текст декларации. На встрече премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении работать над поиском взаимоприемлемых решений в переговорах с Россией и вновь упомянул урегулирование «территориального вопроса». Комментируя сообщения об отказе от термина, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что речь идёт не об официальной позиции Токио. Москва подчеркивает, что первым шагом японской стороны должно стать признание суверенитета РФ над Южными Курилами. По мнению экспертов, Япония готова смягчить риторику, однако её принципиальная позиция по территориальному вопросу остаётся прежней.

Япония отказалась от применения фразы о «незаконной оккупации» Курил, которая прежде часто присутствовала в риторике Токио.

Как сообщает агентство Kyodo, на общенациональном съезде за возвращение «северных территорий», которыми Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, впервые не стали говорить о «незаконной оккупации» островов Россией. Это мероприятие ежегодно проходит в Токио 7 февраля.

Отмечается, что отказ от формулировки в декларации может объясняться интенсивным переговорным процессом по вопросу мирного договора. В то же время острова были названы «неотъемлемыми территориями» Японии, подчеркивает агентство.

Комментируя сообщения об отказе от термина незаконная оккупация, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ведомство, в первую очередь, обращает внимание и анализирует официальные заявления японской стороны. По её словам, комментировать действия японских неправительственных организаций не стоит.

«Речь идёт не об официальной позиции. Российскую позицию вы прекрасно знаете… Базовая позиция не обсуждается», — подчеркнула Захарова.

На открытии мероприятия премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по мирному договору для поиска взаимоприемлемых решений.

«Будем продолжать переговоры с тем, чтобы народы Японии и России укрепляли отношения доверия и дружбы, совместно усиленно работали над поиском взаимоприемлемых решений, урегулировали территориальный вопрос и заключили мирный договор», — приводит слова Абэ РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что дальнейший диалог по мирному договору невозможен без признания Токио российского суверенитета над Южными Курилами.

«Первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими, островами», — заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Законность суверенитета России»

Об отсутствии у Москвы намерений обсуждать вопрос суверенитета над островами и их передачи Токио заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

«На наш взгляд, такое новое развитие отношений предполагает, во-первых, признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, так как это закреплено в международном праве, прежде всего, в Уставе ООН, включая законность суверенитета России над Южными Курильскими островами, равно как и над всей Курильской грядой», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Дипломат назвал неуместными заявления о размещении иностранных войск на южных Курилах. Кроме того, он отметил важность снятия озабоченностей в сфере безопасности «вследствие тех вызовов, которые проистекают от японо-американского военного альянса».

Валерий Кистанов. Однако Япония не пойдёт на признание суверенитета России над Южными Курильскими островами, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН

«Признание российского суверенитета над Южными Курилами, которые в Японии считают своими «северными территориями», противоречит базовой японской позиции, которая заключается в том, что СССР в конце войны силой захватил эти острова у Японии и Россия, незаконно их оккупирует, что эти острова являются исконно японскими территориями», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По мнению Кистанова, в принципиальной позиции Японии ничего не меняется — Токио продолжает считать острова своими.

«То, что Абэ сейчас пытается смягчить атмосферу в наших отношениях, связано с тем, что он понимает, что такие формулировки вызывают резкую негативную реакцию и со стороны официальных российских лиц, и со стороны общественности», — считает Кистанов.

В то же время отказ от подобных формулировок может свидетельствовать о том, что в японском обществе меняется отношение отношение к вопросу «северных территорий», считает кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин . По его словам, тема

«Вопрос начинает рассматриваться с более продуктивной позиции, с точки зрения налаживания отношений с Россией, а не получения какой-то сиюминутной выгоды. Вместе с тем, вопрос по-прежнему остается достаточно сложным в силу несогласованности деталей урегулирования территориального спора между нашими государствами, и, прежде всего, возможности подписания мирного договора, на чем настаивает российская сторона», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

«Идёт работа»

Напомним, 14 января 2019 года в Москве состоялся первый раунд новых переговоров по мирному договору между Россией и Японией. Во встрече участвовали главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Таро Коно.

По итогам переговоров Лавров подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды».

Позднее, 22 января, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Переговоры длились около трёх часов, треть этого времени была посвящена теме мирного договора.

В Кремле после встречи рассказали, что позиции стран по вопросу заключения мирного договора не изменились.

«Мы пока не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ожидается, что следующий этап переговоров Москвы и Токио может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в случае участия делегаций в мероприятии.

В МИД России заявили, что не видят затруднений в переговорном процессе.