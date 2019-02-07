Каким может быть новый ДРСМД

Дональд Трамп продолжает политику кнута и пряника. Вслед за приостановкой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент США в очередной раз допустил возможность заключить новое соглашение по контролю над вооружениями, которое «превзойдёт и опередит все остальные». Демонстрация решимости добиваться более выгодной сделки — отличительная черта нынешней американской администрации. Несмотря на экспрессию, за ней вряд ли стоит искать готовность к компромиссу — его реальные критерии стороны ещё не выработали.

Выступая с ежегодным обращением к Конгрессу, президент Трамп чётко обозначил приоритеты внутренней политики США: подчеркнул законодательные и экономические успехи своей администрации за два года (5,3 млн новых рабочих мест, рост зарплат и падение безработицы до минимума за 50 лет и т.д.), призвал конгрессменов выделить необходимые средства для начала строительства приграничной стены и принять полноценный билль о реформе медицины и медстрахования. Однако внешнеполитические ориентиры президента США по-прежнему выглядят сумбурно: Трамп упомянул новую систему ПРО, предостерёг избирателей от увлечения идеями социализма (на примере Венесуэлы ), в очередной раз объявил о разгроме ИГ (запрещено в России ) и объяснил решение выйти из Сирии тем, «великие нации, как наша страна, не ведут бесконечных войн, которые не в наших интересах». Трамп также добавил, что Россия «неоднократно нарушала» ДРСМД, а США всегда «следовали по пути выполнения обязательств», при этом заявил о возможности договориться «об ином соглашении, добавив Китай и других».

введение без согласования термина «ракета промежуточной дальности»;

задействование при испытательных пусках перехватчиков ракет-мишеней HERA, LRALT и MRT, изготовленных на основе ступеней межконтинентальных баллистических ракет наземного (Minuteman) и морского базирования (Trident);

возможная загрузка в универсальные пусковые установки Mk41 наземной системы ПРО Aegis Ashore в Румынии и Польше не только противоракет SM-3, но и крылатых ракет «Томагавк»;

постановка на вооружение и применение стратегических беспилотных ударных аппаратов;

наращивание мощностей и подготовка к производству ракет средней дальности. Трамп не в первый раз допускает возможность нового и расширенного соглашения в области контроля над вооружения. «Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше», — говорил хозяин Белого дома 1 февраля. То есть перед тем, как США объявили, что со 2 февраля приостанавливают обязательства по ДРСМД из-за якобы нарушений Россией буквы документа. В частности из-за возможности без заводской модернизации увеличить дальность ракеты 9М729 ОТРК «Искандер». Москва — официально в рамках зеркальных мер — также приостановила своё участие в Договоре, а 5 февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поставил задачу провести в сжатые сроки ОКР по разработке сухопутной версии крылатой ракеты «Калибр». Это решение вызвало вопросы у экспертов: формально все дипломатические условности были соблюдены, но именно 9М729 называют сухопутной версией «Калибра». А значит, Москва если не нарушала ДРСМД, то как минимум заранее готовилась к его аннулированию и выставляла Вашингтону встречные претензии. Среди них:

При реальном желании договариваться некоторые из этих пунктов можно снять с повестки дня, например, ракеты-мишени и тяжёлые беспилотники, которые хотели бы иметь и над которыми также работают российские военные. Или — по элементам ПРО в Европе: количество ячеек в системе ПРО Aegis Ashore в Румынии и Польше ограничено (Mk41 на 24 ячейки), что не позволяет использовать объекты для массированного удара.

Однако расширение формата переговоров напрямую связано с комплексом других проблем. В ходе визита в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прямо отмечал, что на фоне существующих обязанностей по ДРСМД Вашингтон не устраивает усиление Китая: от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют Договору. В то же время Пекин ясно давал понять, что не намерен связывать себя соглашением, поскольку в таком случае НОАК пришлось бы резко снизить возможности ракетно-ядерного потенциала для сдерживания региональных игроков.

Павел Золотарёв, заместитель директора Института США и Канады РАН, бывший руководитель Информационно-аналитического центра Минобороны России генерал-майор в отставке:

Россия и США в своё время предлагали расширить действие ДРСМД так, чтобы к Договору присоединились другие государства-обладатели ядерного оружия. И уже тогда было понятно, что это — нереально. Сегодня также нереально заключить новый Договор. По крайней мере, основываясь на старых подходах.

На данном этапе нужно поменять подход к понятию «стратегическая стабильность». Изначально, в рамках российско-американского двустороннего формата, этот подход базировался на гарантированном уничтожении вооружений. Но на этих критериях невозможно включить в новый договор КНР, Индию и другие страны, а новые критерии — не ясны, их необходимо выработать в ходе долгой дискуссии с привлечением всех потенциальных участников. Поэтому пока рано рассуждать о возможном содержании нового документа и говорить о номенклатуре вооружений.

Ещё в 2000-х Владимир Путин и Джордж Буш-младший предлагали присоединить к ДРСМД другие страны, но тогда ни одно из государств, обладающих ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности, не согласилось на это предложение. Сейчас, думаю, идея также бесперспективна. Ракеты средней и меньшей дальности составляют основной потенциал ядерных сил КНР, Индии, Пакистана, Израиля — страны не пойдут на ликвидацию оружия, на разработку и развёртывание которого затратили огромные средства. На такой шаг можно пойти только получив взамен гарантии безопасности, а в нынешней системе международных отношений это получить невозможно.