Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Cлишком сексапильная сенаторша вызвала ажиотаж в сети 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: Reddit
Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на инаугурации произвел фурор на Reddit. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек.
На родине да Силву, более известную как Паулинья, раскритиковали за демонстрацию сексуальности в официальном месте. На Reddit же ее сочли прекрасной. За Паулинью заступились, объявив, что нет никакой разницы, что она носит.
«Важно только то, что она делает», — заявил пользователь с ником wearer_of_boxers.
Его поддержали и другие участники обсуждения. Однако гораздо больше сообщений посвящены непристойным шуткам в отношении да Силвы. Некоторые пишут, что не встречали ни одной Паулиньи, «которая не была бы горячей». Другие предполагают, что теперь Бразилия станет первым пунктом назначения президента США Дональда Трампа в международных поездках.
«Эй, Сири, как мне переехать в Бразилию?» — шутит CountChoculahh.
Раскрепощенность сенатора штата Санта-Катарина поддержали не все. Кое-кто, к примеру, напомнил, что в США женщинам стоило большого труда добиться права одеваться так же, как мужчины: до 1993 года женщины-сенаторы были обязаны носить юбки вместо брюк. С этой точки зрения вызывающий наряд да Сильвы — шаг назад, подстегивающий сексуальную объективацию. В подтверждение этим словам пользователи начали писать, что желают увидеть ягодицы Паулиньи.
Сама Паулинья заявляла, что является убежденной феминисткой, а ее наряд — напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.
Последние новости
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро Янукович объяснил свое свержение фразой «кинули как лоха» Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке»
Комментарии
В мире , Дональд Трамп
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение