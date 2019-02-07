Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японский генконсул назвал Сахалин точкой соприкосновения Японии и России 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано уверен, что отношения России и Японии должны развиваться на Сахалине, так как он является точкой соприкосновения двух стран.
Хирано проработал на дипломатической службе в России более 11 лет, в июле 2016 году он возглавил сахалинское подразделение внешнеполитического ведомства Японии.
"При работе дипломатом необходимо постоянно иметь в виду будущее отношений Японии с другими странами. И через полвека, и через век Япония и Россия останутся соседями. Отношения между странами-соседями должны развиваться на Сахалине, который воистину является точкой соприкосновения двух стран. Я не могу на данный момент оценивать свою работу за два с половиной года в этом контексте, но я бы хотел продолжать работать с этим же настроем", — сказал Хирано в интервью РИА Новости.
Генконсул добавил, что "хотел бы здесь, на Сахалине, вкладывать все силы в дальнейшее развитие многолетних соседских отношений Японии и России через обмены с сахалинцами".
Последние новости
Медведев уволил главу "Автодора" Павел Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Комментарии
В мире , Политика , РИА Новости , Южно-Сахалинск , Япония
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение