Японский генконсул назвал Сахалин точкой соприкосновения Японии и России

Генеральный консул Японии Южно-Сахалинске Рюити Хирано уверен, что отношения России и Японии должны развиваться на Сахалине, так как он является точкой соприкосновения двух стран.

Хирано проработал на дипломатической службе в России более 11 лет, в июле 2016 году он возглавил сахалинское подразделение внешнеполитического ведомства Японии.

"При работе дипломатом необходимо постоянно иметь в виду будущее отношений Японии с другими странами. И через полвека, и через век Япония и Россия останутся соседями. Отношения между странами-соседями должны развиваться на Сахалине, который воистину является точкой соприкосновения двух стран. Я не могу на данный момент оценивать свою работу за два с половиной года в этом контексте, но я бы хотел продолжать работать с этим же настроем", — сказал Хирано в интервью РИА Новости.

Генконсул добавил, что "хотел бы здесь, на Сахалине, вкладывать все силы в дальнейшее развитие многолетних соседских отношений Японии и России через обмены с сахалинцами".