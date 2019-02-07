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Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей 

Lenta.ru + ещё 1 1 минуту назад
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники.
По информации издания, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.
Вероятно, отмечает Telegraph, Федотов оставался в стране еще как минимум несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ.
Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Лондон обвинил Россию, а позже раскрыл имена «отравителей»: Александр Петров и Руслан Боширов. В одном из интервью они подтвердили, что посещали Великобританию в марте, но лишь с целью «оторваться».
В Москве опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.
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