Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США пытаются подкупить военных в Венесуэле 

Вести.Ru
Фото: EPA
Соединенные Штаты пытаются подкупить военных Венесуэлы. За поддержку своего ставленника Хуана Гуайдо Вашингтон пообещал вывести офицеров из-под удара санкций. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы 23 января, напоминает телеканал "Россия 24". Его сразу же поддержали Штаты и ряд других стран. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее попыткой госпереворота. Он подчеркнул, что США пытаются забрать себе нефтяную госкомпанию, которая разрабатывает крупнейшие в мире запасы нефти.
Вести.Ru: последние новости
Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах Израиль начал строить бетонную стену вокруг Газы 12 обновленных боевых роботов получат российские военные в 2019 году
В мире , Армия , Николас Мадуро , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение