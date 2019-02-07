Россия готовится к большой войне, считают шведские аналитики

Россия стало гораздо активнее тренироваться начинать и вести полномасштабную войну. Об этом говорится исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Авторы исследования заявляют, что если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас регулярные стратегические военные учения российской армии становятся все более масштабными.

В частности, аналитики приводят в пример учения "Запад — 2017" в Западном военном округе, в которых приняли участие около 100 тысяч военных, а также "Восток — 2018", где были задействованы около 300 тысяч военных.

Авторы утверждают, что российская армия заметно повысила боеготовность, и способна в короткие сроки переходить от мирного времени к выполнению задач во время войны. В стране раз в год проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света, чтобы научить армию "вести войну на большей части континента".

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.

В своем исследовании аналитики также отмечают, что Россия систематически контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года, причем в этом процессе постоянно принимает непосредственное участие и президент России Владимир Путин на правах верховного главнокомандующего, по приказу которого и начинаются такие проверки.

"Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности", — добавляет Нурберг.

Основная фаза учений "Восток-2018" проходила с 11 по 17 сентября 2018 года. В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, а также все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также военные Китая и Монголии.

К маневрам привлекались более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров и других боевых машин. Подобных масштабных учений не проводилось с 1981 года.