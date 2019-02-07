В Швеции заявили о подготовке России к полномасштабной войне

Российские военные в последние годы все активнее тренируются вести полномасштабную войну, говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований, проведенном по запросу Минобороны страны.

«Россия с 1991 года приняла участие в нескольких вооруженных конфликтах и локальных войнах, к примеру, против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году. Военные стратегические учения России с 2009 году демонстрируют более высокие амбиции: иметь возможность вести региональные войны, которые могут включать таких потенциальных противников, как НАТО или Китай», — говорится в документе.

Авторы исследования отмечают, что проведенные за последние 10 лет военные учения укрепили потенциал Вооруженных сил России по подготовке и ведению боевых действий, «которые могут охватить значительную часть континента». В документе утверждается, что конфликт на Украине и операция в Сирии демонстрируют растущую готовность Москвы использовать военную силу в будущем.

В Шведском институте оборонных исследований отмечают, что российские власти в 2018 году имели более надежный, чем 10 лет назад, военный инструмент для того, чтобы оказывать влияние на другие страны, «либо косвенно, угрожая им или принуждая их, либо непосредственно, нападая на них».