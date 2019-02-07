Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции заявили о подготовке России к полномасштабной войне 

Rambler News Service + ещё 12 3 часа назад
Российские военные в последние годы все активнее тренируются вести полномасштабную войну, говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований, проведенном по запросу Минобороны страны.
«Россия с 1991 года приняла участие в нескольких вооруженных конфликтах и локальных войнах, к примеру, против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году. Военные стратегические учения России с 2009 году демонстрируют более высокие амбиции: иметь возможность вести региональные войны, которые могут включать таких потенциальных противников, как НАТО или Китай», — говорится в документе.
Авторы исследования отмечают, что проведенные за последние 10 лет военные учения укрепили потенциал Вооруженных сил России по подготовке и ведению боевых действий, «которые могут охватить значительную часть континента». В документе утверждается, что конфликт на Украине и операция в Сирии демонстрируют растущую готовность Москвы использовать военную силу в будущем.
Выход США из ДРСМД сочли "подарком Путину"
В Шведском институте оборонных исследований отмечают, что российские власти в 2018 году имели более надежный, чем 10 лет назад, военный инструмент для того, чтобы оказывать влияние на другие страны, «либо косвенно, угрожая им или принуждая их, либо непосредственно, нападая на них».
Rambler News Service: последние новости
В Японии отказалась от фразы о «незаконной оккупации» Курил Россией Посольство Украины потребовало от AFP исправить карту с российским Крымом Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии превысило 120 человек
Комментарии1176
В мире , Армия , Видео , Министерство обороны , НАТО , Грузия , Швеция
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла
Шоу-бизнес
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение