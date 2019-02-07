На границе России и Украины «уменьшилась» стена

В ноябре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что работы по этому проекту выполнены уже на 47 процентов. Однако, согласно данным Слободяна, степень готовности проекта оказалась на 17 процентов меньше.

При этом спикер Госпогранслужбы отметил, что в некоторых областях строительство пограничных сооружений уже почти завершено. Например, в Харьковской области, где уровень контроля над границей составляет практически сто процентов.

Слободян также добавил, что постоянный перенос сроков завершения проекта связан с проблемами с финансирования, а на данный момент крайняя точка реализации "Стены" намечена на 2021 год.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.