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Bloomberg: Трамп запрашивал $20 млн за разрешение назвать своим именем небоскреб в Москве 

ТАСС + ещё 3 32 минуты назад
Фото: Reuters
Дональд Трамп, который сейчас является президентом США, в 2006 году запрашивал $20 млн за разрешение дать название Trump Tower небоскребу, который ранее планировалось построить в Москве. Об этом сообщил предприниматель Павел Фукс в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду.
В материале отмечается, что Фукс является работающим на Украине бизнесменом, который разбогател на продаже нефти, операциях в финансовой сфере, а также с недвижимостью. Фукс сообщил, что в 2006 году встречался в Москве с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом для обсуждения планов строительства небоскреба, которые, в конечном счете, так и не были реализованы. Предприниматель утверждает, что в 2005 году несколько раз обсуждал данный проект и с самим Трампом, в том числе в Нью-Йорке и во Флориде.
По словам Фукса, он предлагал выплатить Трампу $10 млн в рассрочку за то, чтобы тот разрешил назвать небоскреб Trump Tower. Трамп же якобы требовал единовременной выплаты в размере $20 млн 
"Он говорил, что $20 млн — это не деньги, — припомнил Фукс. — Я сказал: "Нет, это большая сумма". Мы не смогли договориться".
Агентство констатирует, что не располагает какими-либо подтверждениями достоверности утверждений Фукса. В материале отмечается, что Трамп в разные годы вел переговоры и с другими предпринимателями относительно проекта строительства небоскреба. В частности, в 2015 году он якобы готов был дать разрешение назвать высотное здание в Москве Trump Tower за $4 млн  В публикации сообщается, что Фукс в декабре 2017 года пытался въехать в США, однако сотрудники пограничных служб в аэропорту не дали ему разрешение на въезд. Фукс также упоминается в опубликованном в ноябре 2018 года списке украинских предпринимателей, в отношении которых российская сторона ввела специальные экономические меры. Как отмечается в материале агентства, Фукс сказал, что "отказался от своего российского паспорта и теперь сосредоточен на инвестициях на Украине".

О строительстве небоскреба

Вопрос о том, в какой степени Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет значение с точки зрения расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Его уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.
Политические оппоненты президента США утверждают, что интерес Трампа к проекту может говорить в пользу утверждений о якобы имевшейся некой связи между его избирательным штабом и Россией во время кампании 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Bloomberg , Москва
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