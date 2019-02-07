Медведчук: США используют Украину как площадку для конфронтации с Россией

"Думаю, что Вашингтон использует Украину как площадку для конфронтации между США и Россией", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я считаю, что если бы США и Россия нашли общий знаменатель во многих вопросах урегулирования, в том числе и по Украине, то от этого выиграла бы и моя страна. Но это не нужно киевский власти и, по всей видимости, это не нужно той администрации, которая находится сегодня в Белом доме", — добавил Медведчук.