Болтон и Климкин обсудили выборы на Украине и «вмешательство России»

Украины Советник президент США по национальной безопасности Джон Болтон и глава МИД Павел Климкин в среду обсудили в Вашингтоне вопросы региональной безопасности и предстоящие украинские президентские выборы. "Состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Украины Климкиным, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, российского вмешательства и ожидание свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу взаимную приверженность тому, чтобы Украина стала процветающей, единой, свободной и мирной", — написал Болтон в Twitter. Климкин принял участие в министерской встрече коалиции по борьбе с ИГ*. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Действующий глава государства Петр Порошенко намерен баллотироваться на второй срок. Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела, Россия категорически отрицает эти обвинения. В США ведется расследование так называемого вмешательства России в выборы в 2016 году и сговора окружения президента Дональда Трампа с российскими властями. РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными". * Террористическая организация, запрещенная в России