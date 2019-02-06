Медведчук прокомментировал обвинения Киева в госизмене

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук , комментируя обвинения Киева в госизмене, заявил, что это не первое и не последнее дело против него из-за его позиции.

Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины. В Генпрокуратуре добавили, что политик пока не является подозреваемым, говорить о доказанности его вины рано.

"Насчет уголовного преследования я вам хочу сказать: ведь это не первое и, видимо, к сожалению, не последнее дело, которое возбуждено в течение последних пяти лет против меня за мою позицию", — заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу, на партийном съезде 29 января предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.