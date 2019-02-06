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Медведчук прокомментировал обвинения Киева в госизмене 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя обвинения Киева в госизмене, заявил, что это не первое и не последнее дело против него из-за его позиции.
Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины. В Генпрокуратуре добавили, что политик пока не является подозреваемым, говорить о доказанности его вины рано.
"Насчет уголовного преследования я вам хочу сказать: ведь это не первое и, видимо, к сожалению, не последнее дело, которое возбуждено в течение последних пяти лет против меня за мою позицию", — заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
В Верховной раде Украины неоднократно требовали возбудить уголовные дела в отношении Медведчука. В частности, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предлагал Службе безопасности Украины провести расследование якобы "антигосударственной" деятельности Медведчука. Генпрокурор Юрий Луценко в январе заявлял, что у него нет оснований для предъявления обвинения политику.
Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу, на партийном съезде 29 января предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Виктор Медведчук , Максим Бурбак , Генпрокуратура РФ , СБУ , Верховная Рада
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