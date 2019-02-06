Ирландия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Ирландия признает спикера парламента Венесуэлы Хуана Гауйдо временным президентом этой страны, говорится в заявлении главы МИД Ирландии Саймона Ковни.

«В соответствии с общей позицией ЕС и заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от 26 января 2019 года я поддержал дальнейшие действия ЕС, включая вопрос признания руководства страны в случае отсутствия объявления о проведении выборов», — говорится в заявлении Ковни, опубликованном на сайте ведомства.

«В отсутствие такого объявления, я присоединяюсь к другим государствам ЕС в признании и поддержке Хуана Гуайдо, спикера демократически избранной Национальной ассамблеи, в качестве временного президента Венесуэлы для того, чтобы он призвал к свободным, честным и демократическим президентским выборам», — говорится в заявлении.