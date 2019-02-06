Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: монетизация субсидий поможет преодолеть бедность на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинское правительство ввело механизм субсидий для компенсации расходов на отопление и коммунальные услуги для малообеспеченных граждан, это будет способствовать преодолению бедности на Украине, заявил глава государства Петр Порошенко в среду.
"Мы ввели механизм субсидий, чтобы компенсировать расходы на отопление и коммунальные услуги для малообеспеченных слоев населения. Семьдесят процентов потребителей субсидий — пенсионеры, а они больше всего пострадали в результате экономического кризиса", — написал Порошенко на странице в Facebook.
Он выразил уверенность, что "монетизация субсидий будет способствовать преодолению бедности".
Последние новости
Медведев уволил главу "Автодора" Павел Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
В мире , Украина , Петр Порошенко , Правительство Украины
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение