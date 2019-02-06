Порошенко: монетизация субсидий поможет преодолеть бедность на Украине

Украинское правительство ввело механизм субсидий для компенсации расходов на отопление и коммунальные услуги для малообеспеченных граждан, это будет способствовать преодолению бедности на Украине , заявил глава государства Петр Порошенко в среду.

"Мы ввели механизм субсидий, чтобы компенсировать расходы на отопление и коммунальные услуги для малообеспеченных слоев населения. Семьдесят процентов потребителей субсидий — пенсионеры, а они больше всего пострадали в результате экономического кризиса", — написал Порошенко на странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что "монетизация субсидий будет способствовать преодолению бедности".