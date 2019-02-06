Италия поддержала предложение Лаврова по Венесуэле

"Конечно, мы абсолютно против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Но проблема заключается в том, что международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не президентских выборов", — отметил дипломат.

По его словам, из-за этого легитимными считаются только выборы Хуана Гуаидо.

"Мы оценили недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о предложении международного посредничества и поиске дипломатического решения кризиса", — добавил он.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Поддержку законному президенту Николасу Мадуро выразили Россия, Китай и другие страны.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает инициативы по урегулированию ситуации в Венесуэле на основе диалога между всеми политическими силами, а военный вариант решения, который по-прежнему рассматривают США, подрывает все основы международного права.