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Италия поддержала предложение Лаврова по Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Италия поддерживает предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости всеохватных переговоров по ситуации в Венесуэле, заявил РИА Новости замглавы итальянского МИД Гульельмо Пикки.
"Конечно, мы абсолютно против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Но проблема заключается в том, что международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не президентских выборов", — отметил дипломат.
По его словам, из-за этого легитимными считаются только выборы Хуана Гуаидо.
"Мы оценили недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о предложении международного посредничества и поиске дипломатического решения кризиса", — добавил он.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Поддержку законному президенту Николасу Мадуро выразили Россия, Китай и другие страны.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает инициативы по урегулированию ситуации в Венесуэле на основе диалога между всеми политическими силами, а военный вариант решения, который по-прежнему рассматривают США, подрывает все основы международного права.
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В мире , Видео , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Италия
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