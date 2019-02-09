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В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией 

Национальная Служба Новостей + ещё 35 11 часов назад
Фото: nsn.fm
По сообщению радиостанции France Info, в Париже произошли первые участников протестного движения «желтые жилеты» с силами правопорядка.
«Желтые жилеты» митингуют в Париже и других французских городах тринадцатую субботу подряд. Шествие началось в 10.30 (12.30 мск) с площади Шарля де Голля. Первые стычки «желтых жилетов» с представителями правоохранительных органов зарегистрированы через несколько часов вблизи Национальной ассамблеи. В ответ на агрессию митингующих полиция применила слезоточивый газ. Затем манифестансы двинулись к зданию Сената.
Демонстранты в эти выходные действуют менее активно, чем в прошлые, когда на улицы Франции вышли более 58 тысяч «желтых жилетов».
Напомним, протестные акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года. Манифестанты потребовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Несмотря на согласительную политику властей Франции по данному вопросу, протесты продолжаются. Часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Более чем два месяца протестных акций ранения различной степени тяжести получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Таковы данные СМИ.
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